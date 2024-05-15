В Японии фиксируется рекордное число заражений гемолитическим стрептококком

В Японии фиксируется рост случаев заражения гемолитической стрептококковой инфекцией, пишет ТАСС.

Национальный институт инфекционных заболеваний Японии информировал, что в период с начала 2024 года и по 5 мая в стране зафиксировано в 2,76 раза больше случаев заражения, чем за тот же период в 2023 году. Так, за указанный период текущего года в стране инфекция диагностирована у 801 человека, а за весь 2023 год – у 941 человека.

Экспертам не удалось установить точную причину возрастания темпов распространения заболевания.