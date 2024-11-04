Власти США не уверены, что полиция сможет обеспечить безопасность на предстоящих выборах

Власти США не уверены, что полиция сможет обеспечить безопасность на предстоящих в стране президентских выборах, которые пройдут уже 5 ноября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем меньше времени до начала голосования, тем более накаленной становится обстановка в городах.

Из-за участившихся угроз в адрес работников избиркомов и возможных беспорядков в стране усилены меры безопасности. Участки для голосования оборудованы тревожными кнопками, а охранять их будут беспилотники и даже снайперы на крышах. На улицы выходят дополнительные патрули, приведены в полную боеготовность силы быстрого реагирования. Два штата – Вашингтон и Невада – для охраны правопорядка задействовали подразделения национальной гвардии. Как пишут американские СМИ, власти столкнулись с трудностями в обеспечении безопасного и надежного избирательного процесса. Кроме того, они опасаются, что сторонники экс-президента Дональда Трампа в случае его проигрыша устроят беспорядки.