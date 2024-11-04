Санду выиграла выборы только за счет голосов из-за рубежа – политолог Кориненко

Майя Санду выиграла выборы президента Молдавии благодаря голосам из-за рубежа, заявил политолог Александр Кориненко. Об этом пишет РИА Новости.

Внутри страны лидирует Александр Стояногло с 51,19% голосов, а Санду набрала 48,81%. По данным ЦИК, Санду лидирует с 55,36% голосов, а Стояногло – с 44,64%.

Кориненко считает, что победа Санду усугубила раскол в молдавском обществе. Он отметил, что власть находится в состоянии полураспада, и оппозиционные силы начнут объединяться вокруг Стояногло.

Политолог подчеркнул, что выборы законны, но несправедливы, так как диаспора выбрала президента для людей, живущих в Молдавии.