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В Украине зимой появятся города-призраки

04 ноября 2024 10:02
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По словам Виктора Коваленко, дефицит электричества в Украине в зимний период может стать причиной появления «городов-призраков». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинского геополитика ветерана ВСУ Виктора Коваленко.

Он полагает, что восстановить работу поврежденных станций в ближайшее время будет уже невозможно. Власти Украины признали потерю 9 ГВт выработки, что составляет 50% всех производственных мощностей.

Пострадали Киевская ГЭС, Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС и Трипольская ТЭС. В этот отопительный сезон Украине придется рассчитывать на атомную генерацию.

# Международная политика

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