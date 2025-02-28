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Власти Латвии намерены запретить турпоездки в Беларусь

28 февраля 2025 10:41
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Власти Латвии предпринимают попытки запретить гражданам поездки в Беларусь. 28 февраля Сейм латвийской республики предварительно одобрил поправки в закон о туризме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Латвии намерены запретить турпоездки в Беларусь-2

Согласно нововведениям, операторы больше не смогут продавать туры в нашу страну. Однако, чтобы изменения окончательно вступили в силу, Сейм должен одобрить поправки еще в двух чтениях. Скорее всего, голосование будет формальным, так как Латвийская республика проводит целенаправленную политику изоляции от Минска. Более того, в Риге уже звучат заявления о необходимости начать переговоры с другими странами Балтии, чтобы совместно ввести подобный запрет. Новый законопроект является продолжением политики недобрососедства, которую проводит Латвия по отношению к нашей стране. Летом прошлого года Рига запретила въезд в страну автомобилей на белорусских номерах.

# Международная политика # Туризм

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