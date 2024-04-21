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Власти Курганской области призвали жителей к эвакуации. Где размещают людей из зон бедствий?

21 апреля 2024 14:51
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Новости России. В Курганской области России из-за паводка власти призвали к срочной эвакуации. Уровень реки Тобол превысил отметку в 10 метров. Правительство региона опасается прорыва дамбы в районе Кировского моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Курганской области призвали жителей к эвакуации. Где размещают людей из зон бедствий?-1

Власти Курганской области призвали жителей к эвакуации. Где размещают людей из зон бедствий?-3

Спасатели постоянно мониторят состояние заградительных сооружений. По предварительным данным, затопленными остаются свыше 60-ти населенных пунктов. По всей области уже вывезли более 13 тысяч человек. Местные власти распределяют пострадавших от стихии в пункты временного размещения.

Власти Курганской области призвали жителей к эвакуации. Где размещают людей из зон бедствий?-6

Андрей Беспоместный, руководитель пункта временного размещения (Россия):
У нас здесь в основном люди из СНТ, они живут здесь рядом. В маленьком зале полно людей, которые живут в этих затопленных дачных домиках. Наш приют открылся недели две назад, но основной наплыв – с 1 числа. Все, что необходимо для жизнедеятельности, у нас есть: бытовая химия, постельное белье – все. Так что, в принципе, мы всем обеспечены. Плюс все наши постояльцы, кто здесь остается, получают горячее питание три раза в день.

Власти Курганской области призвали жителей к эвакуации. Где размещают людей из зон бедствий?-9

От наводнения страдают и другие регионы России. Так, в Тюменской области уровень реки Ишим превысил 10,5 метра. И вода продолжает прибывать.

Власти Курганской области призвали жителей к эвакуации. Где размещают людей из зон бедствий?-12

Пик паводка здесь ожидают предстоящей ночью.

# Наводнение # Новости России

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