Власти Курганской области призвали жителей к эвакуации. Где размещают людей из зон бедствий?

Андрей Беспоместный, руководитель пункта временного размещения (Россия):

У нас здесь в основном люди из СНТ, они живут здесь рядом. В маленьком зале полно людей, которые живут в этих затопленных дачных домиках. Наш приют открылся недели две назад, но основной наплыв – с 1 числа. Все, что необходимо для жизнедеятельности, у нас есть: бытовая химия, постельное белье – все. Так что, в принципе, мы всем обеспечены. Плюс все наши постояльцы, кто здесь остается, получают горячее питание три раза в день.