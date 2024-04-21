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В Украине планируют принять законопроект о введении военной подготовки в школах

21 апреля 2024 14:36
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Комитет Верховной рады Украины по делам молодежи и спорта обратился к парламенту с инициативой о рассмотрении законопроекта о введении в средних школах курса начальной военной подготовки, пишет «Судебно-юридическая газета». Об этом сообщает ТАСС.

Члены комитета проект поддержали, считая, что он будет содействовать совершенствованию военной подготовке и военно-патриотического воспитания. Новый предмет «Защита Украины» предполагается ввести в общих средних, профессионально-технических и вузовских учебных заведениях. Программы будут разработаны Министерством образования по соглашению с Минобороны.

С февраля 2022 года в Украине проходит всеобщая мобилизация, и власти стремятся к тому, чтоб призывники не смогли уклониться от службы. Однако страна сталкивается с проблемами комплектования армии. Кроме этого, было принято решение призвать в армию на 500 000 человек больше и ужесточить правила мобилизации.
 

# Международная политика

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