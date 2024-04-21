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ЦАХАЛ снова обстрелял позиции «Хезболлы» в Ливане

21 апреля 2024 14:35
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Продолжается эскалация конфликта на Ближнем Востоке. ЦАХАЛ в очередной раз атаковал позиции «Хезболлы» на территории Ливана. Истребители нанесли удары по военным объектам на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ снова обстрелял позиции «Хезболлы» в Ливане-1

В последние несколько дней взаимные обстрелы участились. После зачистки основной части сектора Газа Израиль намерен ликвидировать всех своих противников в приграничных зонах. Ситуацию усугубляет и рост напряженности с Ираном после удара израильской авиации по посольству Исламской республики в Сирии и ответных мер Тегерана. Есть опасения перехода к полномасштабному конфликту.

# Международная политика

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