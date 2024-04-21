Литва намерена усилить охрану белорусской границы

Наши западные соседи не раз говорили о намерении создать на границе с Беларусью железный занавес. Очередной шаг в этом направлении намерены сделать власти Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь заявили о планах провести комплексное усиление границы. Предполагается в кратчайшие сроки обеспечить силовиков более тяжелым вооружением, а также установить противотанковые заграждения.

Накаляют обстановку и многочисленные учения НАТО. Сегодня, 21 апреля, в Литве начинаются очередные маневры, которые продлятся до конца следующей недели. В них примут участие около 1,5 тысячи служащих из Литвы, Польши, Португалии и США, а также 200 единиц техники. Планируется отработать план обороны Сувалкского коридора – одного из самых уязвимых мест Альянса. И это не последние учения в регионе, в мае американские и литовские артиллеристы проведут боевые стрельбы в рамках совместных сборов. Все это только часть масштабных учений НАТО «Стойкий защитник», крупнейших маневров со времен холодной войны. Военнослужащие отрабатывают защиту стратегических объектов на территории Европы, а также Северной Атлантики. Всего в них примут участие около 100 тысяч солдат и более 1 000 единиц боевой техники.