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Испания пригрозила наложить вето на план НАТО по закупкам вооружений

15 июня 2023 20:09
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Испания пригрозила наложить вето на план НАТО по закупкам вооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испания пригрозила наложить вето на план НАТО по закупкам вооружений-1

Мадрид недоволен тем, что на встрече между союзниками по НАТО и предприятиями оборонной промышленности отсутствовали испанские компании. Такой протест можно понять. Ведь речь идет почти о миллиарде долларов, которые пойдут на приобретение систем вооружения, боеприпасов и оборонной техники. И Мадрид здесь хочет получить свой кусок пирога. И если НАТО не учтет недовольство Испании и не предпримет меры для того, чтобы на всех последующих встречах присутствовали компании Королевства, то местные власти пообещали наложить вето на одобрение промышленного плана союза.

# Международная политика # Фотофакт

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