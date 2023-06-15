Испания пригрозила наложить вето на план НАТО по закупкам вооружений

Мадрид недоволен тем, что на встрече между союзниками по НАТО и предприятиями оборонной промышленности отсутствовали испанские компании. Такой протест можно понять. Ведь речь идет почти о миллиарде долларов, которые пойдут на приобретение систем вооружения, боеприпасов и оборонной техники. И Мадрид здесь хочет получить свой кусок пирога. И если НАТО не учтет недовольство Испании и не предпримет меры для того, чтобы на всех последующих встречах присутствовали компании Королевства, то местные власти пообещали наложить вето на одобрение промышленного плана союза.