Эффект бумеранга: в силу вступили китайские пошлины на ввоз товаров из США

Новости Китая. Теперь американская продукция будет облагаться тарифом в 25 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Реформа коснулась около 800 товарных наименований на общую сумму 50 миллиардов долларов. В числе этих товаров американские автомобили, сельскохозяйственная продукция и морепродукты.

Такие меры стали ответом Пекина на установление аналогичных пошлин на китайские товары, ввозимые в США.