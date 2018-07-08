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Эффект бумеранга: в силу вступили китайские пошлины на ввоз товаров из США

08 июля 2018 17:40
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Новости Китая. Теперь американская продукция будет облагаться тарифом в 25 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эффект бумеранга: в силу вступили китайские пошлины на ввоз товаров из США-1

Реформа коснулась около 800 товарных наименований на общую сумму 50 миллиардов долларов. В числе этих товаров американские автомобили, сельскохозяйственная продукция и морепродукты.

Такие меры стали ответом Пекина на установление аналогичных пошлин на китайские товары, ввозимые в США.

# Международная политика # Фотофакт

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