Елизавета II поручила Борису Джонсону сформировать новое правительство

Новости Великобритании. По итогам выборов консерваторы одержали крупнейшую за 30 лет победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия премьер-министра получила абсолютное большинство, заняв в парламенте 365 мест. Для лейбористов, в свою очередь, результаты этих выборов стали худшими за несколько десятилетий: они получили всего 203 места.