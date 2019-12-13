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Елизавета II поручила Борису Джонсону сформировать новое правительство

13 декабря 2019 16:08
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Новости Великобритании. По итогам выборов консерваторы одержали крупнейшую за 30 лет победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елизавета II поручила Борису Джонсону сформировать новое правительство-1

Партия премьер-министра получила абсолютное большинство, заняв в парламенте 365 мест. Для лейбористов, в свою очередь, результаты этих выборов стали худшими за несколько десятилетий: они получили всего 203 места.

Елизавета II поручила Борису Джонсону сформировать новое правительство-4

Лидер партии Джереми Корбин уже заявил, что не станет руководить партией на следующих выборах. А Борис Джонсон озвучил дату выхода Великобритании из ЕС. «Brexit состоится 31 января 2020 года и без каких-либо «но», «если» или «может быть», – добавил премьер-министр.

Джонсон заявил о выходе Великобритании из ЕС 31 января 2020 года

# Выборы # Борис Джонсон # Фотофакт

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