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Украина атаковала российский корабль «Иван Хурс» беспилотными дронами западного производства

27 мая 2023 07:55
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Украина попыталась атаковать корабль Черноморского флота России «Иван Хурс» с использованием беспилотных катеров западного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Для атаки использовались модули спутникового интернета Starlink, полученные Киевом из США. В то же время разведывательные средства Америки осуществляли целеуказание беспилотникам. Сами же дроны, по утверждению источника, были скорее всего не украинского производства. 

Он обращает внимание на то, что место атаки свидетельствует о курсе на дальнейшее обострение российско-украинского конфликта и может вылиться в непосредственное столкновение между Москвой и НАТО.

# Оружие и боеприпасы

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