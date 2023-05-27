Украина атаковала российский корабль «Иван Хурс» беспилотными дронами западного производства

Украина попыталась атаковать корабль Черноморского флота России «Иван Хурс» с использованием беспилотных катеров западного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Для атаки использовались модули спутникового интернета Starlink, полученные Киевом из США. В то же время разведывательные средства Америки осуществляли целеуказание беспилотникам. Сами же дроны, по утверждению источника, были скорее всего не украинского производства.

Он обращает внимание на то, что место атаки свидетельствует о курсе на дальнейшее обострение российско-украинского конфликта и может вылиться в непосредственное столкновение между Москвой и НАТО.