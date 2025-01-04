Пока европейские власти продолжают строить политику, выгодную лишь себе, местные жители пытаются избавиться от засилья Брюсселя. Тысячи фермеров вышли на улицы Варшавы в день, когда в столицу Польши приехали чиновники из ЕС на инаугурацию польского председательства в Евросовете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лично у меня есть проблемы с сахаром. Они выпускают его в продажу по полтора злотых – это ниже, чем стоимость самого продукта. Где в мире можно продавать товар по цене ниже, чем его себестоимость? В реальности кто-то должен нести эти убытки, поэтому власти кладут это бремя на производителей, то есть на нас.