Тысячи фермеров вышли на улицы Варшавы из-за зелёного курса и импорта украинской агропродукции
Пока европейские власти продолжают строить политику, выгодную лишь себе, местные жители пытаются избавиться от засилья Брюсселя. Тысячи фермеров вышли на улицы Варшавы в день, когда в столицу Польши приехали чиновники из ЕС на инаугурацию польского председательства в Евросовете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лично у меня есть проблемы с сахаром. Они выпускают его в продажу по полтора злотых – это ниже, чем стоимость самого продукта. Где в мире можно продавать товар по цене ниже, чем его себестоимость? В реальности кто-то должен нести эти убытки, поэтому власти кладут это бремя на производителей, то есть на нас.
Аграрии, несогласные с политикой центра, выдвинули требования, главные касаются недавно заключенной сделки с южноамериканским Общим рынком Меркосур, проводимого в ЕС зеленого курса и импорта украинской агропродукции. Аналогично подобная ситуация не устраивает и их коллег из Франции, Испании, Италии. Аграрии опасаются притока дешевого и не всегда качественного сельхозимпорта из Южной Америки. Как отмечают эксперты, такие акции могут стать не единичными, а перерасти в общеевропейский процесс, как было годом ранее.