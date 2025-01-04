Бербок сообщила, что ожидала отказа от рукопожатия от представителя Сирии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает встречу с новой сирийской администрацией ожидаемым казусом, сообщает Focus. Об этом пишет РИА Новости.

Политики Сирии приложили руку к сердцу, избегая рукопожатий с Бербок. По ее словам, это стало ясно сразу после ее прибытия.

Однако сирийцы приветствовали мужчину из немецкой делегации рукопожатием. Издание Bild назвало это оскорблением Бербок. Представитель партии ХДС Петер Байер также осудил поведение своих сирийских коллег.