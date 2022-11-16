Власти Греции запретили вывозить из страны дрова

Новости Греции. Греция запретила экспорт дров. Ограничение на вывоз продукции лесозаготовки действует до марта 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято на фоне последствий энергокризиса. Дрова в Греции подорожали на 40 %. Учитывая их стоимость сегодня, в правительстве опасаются увлечения незаконных рубок леса. Вместе с тем власти предупредили, что все дрова, которые попытаются экспортировать, будут конфискованы, а нарушителям придется заплатить штраф.