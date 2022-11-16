Прямой эфир

Власти Греции запретили вывозить из страны дрова

16 ноября 2022 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. Греция запретила экспорт дров. Ограничение на вывоз продукции лесозаготовки действует до марта 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Греции запретили вывозить из страны дрова-1

Решение принято на фоне последствий энергокризиса. Дрова в Греции подорожали на 40 %. Учитывая их стоимость сегодня, в правительстве опасаются увлечения незаконных рубок леса. Вместе с тем власти предупредили, что все дрова, которые попытаются экспортировать, будут конфискованы, а нарушителям придется заплатить штраф.

# Кризис в ЕС # Новости Греции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Годовая инфляция в Британии установила новый рекорд. Такого не было с 1981 года
16 ноября 2022 10:52

Годовая инфляция в Британии установила новый рекорд. Такого не было с 1981 года

На Москву надвигается первая мощная метель
16 ноября 2022 08:38

На Москву надвигается первая мощная метель

В Стамбуле ночью прогремели взрывы
16 ноября 2022 08:37

В Стамбуле ночью прогремели взрывы