Прямой эфир

Власти ФРГ запретили въезд в страну просителям убежища

08 мая 2025 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новое правительство Германии в первый же день работы приняло жесткие решения. Отменено распоряжение прежнего кабмина, которое позволяло просителям убежища въезжать в ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Власти ФРГ запретили въезд в страну просителям убежища-2

Чтобы оградить страну от нелегальных мигрантов, МВД усилит охрану границ. Туда направят до трех тысяч сотрудников дополнительно, что увеличит численность пограничной полиции до 14 тысяч человек. Таким образом новый канцлер Германии Фридрих Мерц выполняет свое предвыборное обещание усилить борьбу с миграцией.

# Германия # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров метро
08 мая 2025 07:57

В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров метро

В силу вступил объявленный Путиным односторонний режим прекращения огня
08 мая 2025 07:54

В силу вступил объявленный Путиным односторонний режим прекращения огня

Черный дым. В Ватикане конклав не смог с первого раза избрать Папу Римского
08 мая 2025 07:53

Черный дым. В Ватикане конклав не смог с первого раза избрать Папу Римского