Власти ФРГ запретили въезд в страну просителям убежища

Новое правительство Германии в первый же день работы приняло жесткие решения. Отменено распоряжение прежнего кабмина, которое позволяло просителям убежища въезжать в ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы оградить страну от нелегальных мигрантов, МВД усилит охрану границ. Туда направят до трех тысяч сотрудников дополнительно, что увеличит численность пограничной полиции до 14 тысяч человек. Таким образом новый канцлер Германии Фридрих Мерц выполняет свое предвыборное обещание усилить борьбу с миграцией.