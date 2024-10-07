В результате наводнений в Боснии и Герцеговине погиб 21 человек

21 человек погиб в результате наводнений и оползней в центральных регионах Боснии и Герцеговины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реки вышли из берегов после проливных дождей.

Местами дома почти полностью ушли под воду. Власти объявили чрезвычайное положение и предупреждают, что число погибших может увеличиться. В регионе продолжаются поисково-спасательные операции. Для помощи экстренным службам привлекли военных. Непогода привела к повреждениям автомобильных и железных дорог. Местные жители остались без электричества.