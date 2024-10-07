Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки оружия в Израиль. Французский политик отметил, что боеприпасы могут быть использованы для нападений в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель страны также выразил сожаление в связи с отсутствием видимых результатов урегулирования ситуации в Анклаве. Лидер Франции вспомнил и ситуацию в Ливане. Он заявил, что считает недопустимым принесение в жертву мирного народа. По его словам, Ливан не должен стать новой Газой. Напомним, боевые действия в секторе Газа продолжаются ровно год – с 7 октября 2023-го.