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Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

07 октября 2024 07:50
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Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки оружия в Израиль. Французский политик отметил, что боеприпасы могут быть использованы для нападений в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю-2

Руководитель страны также выразил сожаление в связи с отсутствием видимых результатов урегулирования ситуации в Анклаве. Лидер Франции вспомнил и ситуацию в Ливане. Он заявил, что считает недопустимым принесение в жертву мирного народа. По его словам, Ливан не должен стать новой Газой. Напомним, боевые действия в секторе Газа продолжаются ровно год – с 7 октября 2023-го.

# Международная политика

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