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Власти Флориды умертвят четырех аллигаторов из-за нападения на ребенка

15 июня 2016 14:12
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Новости США. Власти штата Флорида умертвят четырех аллигаторов из-за нападения на ребенка. Специалисты уже словили животных в озере, где и произошел инцидент , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скорее всего, среди них аллигатора, что утащил двухлетнего мальчика, нет. Поэтому водолазы, при поддержке полиции и вертолетов продолжают искать – пока безрезультатно.

Прогнозы спасателей неутешительны – вероятность, что мальчик выжил, равна нулю. Семье малыша сейчас оказывают помощь.

А отец, которого аллигатор укусил, прежде чем схватить ребенка, находится под наблюдением медиков.

# Крокодил

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