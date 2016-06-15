Генсек НАТО: альтернативы Минским соглашениям по Украине нет

Новости Украины. Альтернативы Минским соглашениям по Украине нет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Донбассе сейчас снова жарко, и это несмотря на режим прекращения огня, который поддержали обе стороны конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артиллерийская канонада звучит в нескольких населенных пунктах региона. Снаряды и пули пока не настигли мирных граждан, но ситуация с каждым днем накаляется.

В связи с этим генсек Альянса призвал и украинскую армию и силы самопровозглашенных республик соблюдать Минские соглашения.