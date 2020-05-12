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Власти Чехии планируют отменить масочный режим на улицах

12 мая 2020 13:20
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Новости Чехии. Мир продолжает возвращаться к привычной жизни. В Чехии с 25 мая начнется вторая фаза смягчения карантинных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Откроются рестораны и зоопарки.

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Власти Чехии планируют отменить масочный режим на улицах-1

Помимо этого, власти страны намерены отменить обязательный масочный режим. Пока речь идет лишь об улицах, в магазинах и общественном транспорте маски по-прежнему необходимо будет носить.

Власти Чехии планируют отменить масочный режим на улицах-4

Власти Чехии планируют отменить масочный режим на улицах-6

Между тем, во Франции уже возобновили работу парикмахерские и библиотеки. Мэр Парижа, исходя из потребностей граждан, призывает открыть в городе также парки.

# Коронавирус # Фотофакт

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