Власти Чехии планируют отменить масочный режим на улицах

Новости Чехии. Мир продолжает возвращаться к привычной жизни. В Чехии с 25 мая начнется вторая фаза смягчения карантинных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Откроются рестораны и зоопарки. В России завершается единый режим нерабочих дней. Какие ограничения сохранят?

Помимо этого, власти страны намерены отменить обязательный масочный режим. Пока речь идет лишь об улицах, в магазинах и общественном транспорте маски по-прежнему необходимо будет носить.