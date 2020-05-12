В Кабуле террорист-смертник взорвал бомбу у входа в больницу, погибли 13 человек

Новости Афганистана. ЧП в больнице произошло 12 мая в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Террорист-смертник взорвал бомбу у входа в медицинское учреждение в Кабуле, после чего в здание ворвались боевики.

По предварительным данным, в результате атаки погибли 13 человек, еще 15 получили ранения. Количество жертв может возрасти. После взрыва больницу успела покинуть только часть работников. то стоит за атакой, пока не ясно. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность.