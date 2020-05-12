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В Кабуле террорист-смертник взорвал бомбу у входа в больницу, погибли 13 человек

12 мая 2020 13:11
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Новости Афганистана. ЧП в больнице произошло 12 мая в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Террорист-смертник взорвал бомбу у входа в медицинское учреждение в Кабуле, после чего в здание ворвались боевики.

В Кабуле террорист-смертник взорвал бомбу у входа в больницу, погибли 13 человек-1

В Кабуле террорист-смертник взорвал бомбу у входа в больницу, погибли 13 человек-3

По предварительным данным, в результате атаки погибли 13 человек, еще 15 получили ранения. Количество жертв может возрасти. После взрыва больницу успела покинуть только часть работников. то стоит за атакой, пока не ясно. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность.

# Теракт # Фотофакт

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