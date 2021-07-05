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Гений режиссуры и актёрского мастерства. Умер Владимир Меньшов

05 июля 2021 10:29
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Новости России. Печальная новость пришла 5 июля из Москвы. На 82-м году ушел из жизни Владимир Меньшов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гений режиссуры и актёрского мастерства. Умер Владимир Меньшов-1

Гений режиссуры и актерского мастерства. Его творчество любят миллионы людей на всем постсоветском пространстве. Он стал создателем культовых фильмов «Зависть богов», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли».

На 82 году ушел из жизни режиссер фильма «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов

Гений режиссуры и актёрского мастерства. Умер Владимир Меньшов-4

Всемирную славу Меньшову принесла кинолента «Москва слезам не верит», удостоенная премии Оскар. За свою жизнь он сыграл десятки ролей в кино, был продюсером и сценаристом.

О дате и времени прощания с режиссером станет известно позднее.

# Некролог # Владимир Меньшов # Фотофакт

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