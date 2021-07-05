Гений режиссуры и актёрского мастерства. Умер Владимир Меньшов

Новости России. Печальная новость пришла 5 июля из Москвы. На 82-м году ушел из жизни Владимир Меньшов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Печальная новость пришла 5 июля из Москвы. На 82-м году ушел из жизни Владимир Меньшов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гений режиссуры и актерского мастерства. Его творчество любят миллионы людей на всем постсоветском пространстве. Он стал создателем культовых фильмов «Зависть богов», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли».
На 82 году ушел из жизни режиссер фильма «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов
Всемирную славу Меньшову принесла кинолента «Москва слезам не верит», удостоенная премии Оскар. За свою жизнь он сыграл десятки ролей в кино, был продюсером и сценаристом.
О дате и времени прощания с режиссером станет известно позднее.