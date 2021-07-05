Гений режиссуры и актёрского мастерства. Умер Владимир Меньшов

Новости России. Печальная новость пришла 5 июля из Москвы. На 82-м году ушел из жизни Владимир Меньшов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гений режиссуры и актерского мастерства. Его творчество любят миллионы людей на всем постсоветском пространстве. Он стал создателем культовых фильмов «Зависть богов», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». На 82 году ушел из жизни режиссер фильма «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов