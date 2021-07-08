Новости России. В Москве прощаются с Владимиром Меньшовым. Траурная церемония проходит в Центральном доме кинематографистов. Проводить выдающегося актера и режиссера в последний путь собрались родственники, друзья, коллеги и поклонники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса. Он сыграл более чем в 100 кинокартинах, но любовь миллионов снискал как режиссер самых глубоких, душевных и проникновенных кинолент. Всемирную славу ему принесла любимая многими «Москва слезам не верит». За создание этого фильма Меньшов был удостоен премии Оскар.