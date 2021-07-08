Прямой эфир

В Москве прощаются с Владимиром Меньшовым

08 июля 2021 11:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Москве прощаются с Владимиром Меньшовым. Траурная церемония проходит в Центральном доме кинематографистов. Проводить выдающегося актера и режиссера в последний путь собрались родственники, друзья, коллеги и поклонники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве прощаются с Владимиром Меньшовым-1

Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса. Он сыграл более чем в 100 кинокартинах, но любовь миллионов снискал как режиссер самых глубоких, душевных и проникновенных кинолент. Всемирную славу ему принесла любимая многими «Москва слезам не верит». За создание этого фильма Меньшов был удостоен премии Оскар.

В Москве прощаются с Владимиром Меньшовым-4

Имя артиста навсегда вписано в историю кинематографа. Он занял прочное место в сердцах многих людей. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище.

# Некролог # Владимир Меньшов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сильный взрыв в порту ОАЭ. Загорелся один из контейнеров торгового судна
08 июля 2021 09:04

Сильный взрыв в порту ОАЭ. Загорелся один из контейнеров торгового судна

В Гаити ликвидировали наёмников, причастных к убийству президента. В стране ввели военное положение
08 июля 2021 08:54

В Гаити ликвидировали наёмников, причастных к убийству президента. В стране ввели военное положение

Поиски ещё 9 человек продолжаются. Камчатка скорбит по погибшим в авиакатастрофе
08 июля 2021 08:52

Поиски ещё 9 человек продолжаются. Камчатка скорбит по погибшим в авиакатастрофе