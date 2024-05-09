Владимир Зеленский уволил Залужного с военной службы и назначил послом в Великобритании

Бывший главком ВС Украины Валерий Залужный стал послом Украины в Великобритании, пишет РИА Новости.

Ранее Залужный был уволен действующим президентом Украины Владимиром Зеленским с военной службы. Причиной выступило состояние здоровья. За экс-главнокомандующим ВСУ сохранено право ношения военной формы.

«Назначить Залужного Валерия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии» – сказано в тексте указа, который был опубликован на сайте президента Украины.

