Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьера

Новости России. Президент России внес в Госдуму предложение рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство в полном составе ушло в отставку. Данную процедуру после инаугурации президента предусматривает Конституция страны. Несколько часов назад Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. На церемонии присутствовали свыше 5000 человек (подробнее здесь).