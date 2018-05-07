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Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьера

07 мая 2018 14:36
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Новости России. Президент России внес в Госдуму предложение рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьера-1

Правительство в полном составе ушло в отставку. Данную процедуру после инаугурации президента предусматривает Конституция страны. Несколько часов назад Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. На церемонии присутствовали свыше 5000 человек (подробнее здесь).

# Выборы в России # Владимир Путин # Дмитрий Медведев # Фотофакт

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