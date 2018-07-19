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В Таиланде при крушении вертолёта погибли журналисты

19 июля 2018 08:45
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Новости Тайланда. В Таиланде число погибших при крушении вертолета выросло до четырех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде при крушении вертолёта погибли журналисты-1

В Таиланде при крушении вертолёта погибли журналисты-3

Пассажиры оказались корреспондентами одного из телеканалов Таиланда. Они летели готовить сюжет о наводнении в северо-восточных провинциях страны.

Напомним, 18 июля вертолет упал на рисовое поле и загорелся. Предварительной версией инцидента следствие считает плохие погодные условия. Однако окончательное решение о причинах произошедшего будет принимать совместная комиссия по расследованию катастрофы.

# Крушение # Фотофакт

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