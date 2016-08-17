Столкновение двух судов: пострадали 7 моряков, пролив Босфор закрыт

Новости Турции. Пролив Босфор закрыт для транзита кораблей: в южной части этого важнейшего для мировой экономики пролива имело место столкновение двух судов.

Сухогруз врезался в корабль береговой охраны.

Они оба остались на плаву, но пришлось срочно эвакуировать семерых моряков, которые были доставлены в больницу с ранениями средней тяжести.

В ближайшие часы предполагается восстановить навигацию через Босфор.

3% объема планетарного грузооборота совершается посредством этого пролива, и каждый день простоя – это миллионы карго тонн, не поступивших покупателю товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.