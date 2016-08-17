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Столкновение двух судов: пострадали 7 моряков, пролив Босфор закрыт

17 августа 2016 15:02
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Новости Турции. Пролив Босфор закрыт для транзита кораблей: в южной части этого важнейшего для мировой экономики пролива имело место столкновение двух судов.

Сухогруз врезался в корабль береговой охраны.

Они оба остались на плаву, но пришлось срочно эвакуировать семерых моряков, которые были доставлены в больницу с ранениями средней тяжести.

В ближайшие часы предполагается восстановить навигацию через Босфор.

3% объема планетарного грузооборота совершается посредством этого пролива, и каждый день простоя – это миллионы карго тонн, не поступивших покупателю товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария

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