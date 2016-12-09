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Видеофакт: в Лионе проходит фестиваль уличной иллюминации

09 декабря 2016 20:03
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Новости Франции. Крупнейший в Европе фестиваль уличной иллюминации проходит в эти дни во французском Лионе.

Вниманию зрителей, а ежегодно «Праздник света» собирает миллионы людей, представлены около 50 световых инсталляций.

Они созданы французскими и зарубежными художниками и дизайнерами. Яркие, живые картины проецируются на фасады театров, музеев, соборов, административных зданий, мосты и монументы. Некоторые инсталляции сопровождает лазерное и музыкальное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в окна жители Лиона выставляют тысячи свечей.

# Фестиваль # Фотофакт

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