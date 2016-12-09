Видеофакт: в Лионе проходит фестиваль уличной иллюминации

Новости Франции. Крупнейший в Европе фестиваль уличной иллюминации проходит в эти дни во французском Лионе.

Вниманию зрителей, а ежегодно «Праздник света» собирает миллионы людей, представлены около 50 световых инсталляций.

Они созданы французскими и зарубежными художниками и дизайнерами. Яркие, живые картины проецируются на фасады театров, музеев, соборов, административных зданий, мосты и монументы. Некоторые инсталляции сопровождает лазерное и музыкальное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.