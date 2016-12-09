Хилтон призвала бороться с обманной пропагандой в интернете

Новости США. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала к борьбе с ложными новостями в СМИ и соцсетях.

По ее словам, эпидемия «обманной пропаганды», за последний год, захлестнула интернет.

Политик считает, что это может повлечь за собой серьёзные последствия не только для партийных, но и для простых людей. И бороться с данным явлением нужно как на государственном, так и на частном уровне.

По всей видимости, такое обращение к конгрессу вызвано тем, что не так давно Клинтон сама оказалась в водовороте ложной информации.

В процессе предвыборной гонки на просторах интернета появились сведения, что она, якобы, возглавляла преступную кампанию по сексуальной эксплуатации детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.