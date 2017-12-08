Видеофакт: Праздник света в Лионе

Без преувеличения это один из самых зрелищных фестивалей мира. И древний: его истоки уходят в XVII столетие, когда Европу поразила эпидемия чумы.

С историей праздника света связана легенда о том, как Лиону удалось избежать этого смертельного заболевания. С тех пор фестиваль, который здесь еще называют Праздником жизни, ежегодно посещают до 4 миллионов человек.