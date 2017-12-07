Экс-менеджера немецкого автопроизводителя приговорили к 7 годам тюрьмы по делу о «дизельном скандале»

Новости США. Экс-менеджера американского подразделения известного немецкого автопроизводителя Оливера Шмидта приговорили в Детройте к 7 годам по делу о «дизельном скандале», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это максимальное наказание, которое грозило подсудимому в рамках сделки со следствием.

Автомобили концерна превышали допустимые показатели загрязнения воздуха в 30-40 раз. Оливер Шмидт сыграл не последнюю роль в сокрытии реального экологического ущерба. В частности, в 2014 году он лично предоставлял ложные технические данные, а позже рассказал даже о специальном программном обеспечении, фабриковавшем экологическую отчетность. В марте 2017 года автопроизводитель признал вину в суде и выплатил США более 4 миллиардов долларов штрафа.