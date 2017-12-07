Как готовятся к Рождеству в мире?

Рождество весьма заметными шагами приближается к планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эйфория торжеств охватывает все больше людей, окуная их в предпраздничную подготовку.

Яркой иллюминацией украшают знаковые объекты и включают огни на елках. Рождественские лампочки на дереве засверкали и в Лондоне, у резиденции британского премьер-министра.

А в США в торжественной обстановке включили иллюминацию у Капитолия. Огни на одной из самых знаковых рождественских елей страны зажег 11-летний мальчик. Летом 2017 года он потерял несколько пальцев на руке. Однако, несмотря на травму, ребенок не прекращает занятия спортом, играет на виолончели и по-прежнему верит в чудо. Особенно на Рождество.