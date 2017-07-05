В Австрии пять часов ловили разбежавшихся по трассе 7 тысяч кур

Новости Австрии. На скоростной трассе на севере Австрии случилось не совсем обычное ДТП. Грузовой автомобиль, который перевозил пернатых, врезался в ограждение. Из-за этого столкновения около 7 тысяч кур оказались на автобане.

Чтобы поймать птиц, пришлось задействовать около 120 человек – пожарных и спасателей. Не всех несушек удалось спасти – некоторые куры погибли, а некоторые были травмированы.