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В Австрии пять часов ловили разбежавшихся по трассе 7 тысяч кур

05 июля 2017 15:50
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Новости Австрии. На скоростной трассе на севере Австрии случилось не совсем обычное ДТП. Грузовой автомобиль, который перевозил пернатых, врезался в ограждение. Из-за этого столкновения около 7 тысяч кур оказались на автобане.

Чтобы поймать птиц, пришлось задействовать около 120 человек – пожарных и спасателей. Не всех несушек удалось спасти – некоторые куры погибли, а некоторые были травмированы.

В Австрии пять часов ловили разбежавшихся по трассе 7 тысяч кур-1

Водитель грузовика не пострадал. Однако мужчина признался, что заснул за рулем. В крови человека алкоголя не оказалось.

Операция по спасению кур продолжалась около пяти часов. За это время на дороге образовалась пробка, длиной около 14 километров. После устранения инцидента движение на трассе было восстановлено.

Весной 2017 года в Минске из грузовика выпала корова.

Животное некоторое время гуляло на свободе и привлекала внимание жителей Курасовщины – здесь подробнее.

# Фотофакт # Животные

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