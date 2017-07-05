В Австрии пять часов ловили разбежавшихся по трассе 7 тысяч кур

Новости Австрии. На скоростной трассе на севере Австрии случилось не совсем обычное ДТП. Грузовой автомобиль, который перевозил пернатых, врезался в ограждение. Из-за этого столкновения около 7 тысяч кур оказались на автобане.
Чтобы поймать птиц, пришлось задействовать около 120 человек – пожарных и спасателей. Не всех несушек удалось спасти – некоторые куры погибли, а некоторые были травмированы.
Водитель грузовика не пострадал. Однако мужчина признался, что заснул за рулем. В крови человека алкоголя не оказалось.
Операция по спасению кур продолжалась около пяти часов. За это время на дороге образовалась пробка, длиной около 14 километров. После устранения инцидента движение на трассе было восстановлено.
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