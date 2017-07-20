Французская певица умерла от удара током во время выступления в церкви

Новости Франции. Певица из Франции Барбара Велденс умерла во время своего выступления в церкви. Женщине было 35 лет.
На данный момент точная причина смерти не установлена. Однако местные СМИ отмечают, что артистку мог ударить током неисправный микрофон. Зрители отмечали, что певица просто упала во время выступления, а приехавшие врачи констатировали смерть.
Фото: facebook.com/weldens
Полицейские устанавливают точную причину гибели певицы.
Поклонники пишут на странице Барбары в социальных сетях соболезнования и отмечают: «жаль, когда таланты умирают так рано».
Зимой нынешнего года Барбара Велденс выпустила первый альбом, который доброжелательно встретили критики и слушатели. Певица – участница многих музыкальных фестивалей, которые и принесли ей известность во Франции.
Недавно во Франции от взрыва баллона взбитых сливок скончалась известная фитнес-модель, которой было 33 года – здесь подробнее.