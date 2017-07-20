Французская певица умерла от удара током во время выступления в церкви

Новости Франции. Певица из Франции Барбара Велденс умерла во время своего выступления в церкви. Женщине было 35 лет.

На данный момент точная причина смерти не установлена. Однако местные СМИ отмечают, что артистку мог ударить током неисправный микрофон. Зрители отмечали, что певица просто упала во время выступления, а приехавшие врачи констатировали смерть.