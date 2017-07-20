Новости Испании. Тело Сальвадора Дали эксгумируют в Каталонии для установления отцовства. На таком решении суда настаивает Пилар Абель Мартинес. Женщина утверждает, что у ее матери была тайная связь со всемирно известным художником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если экспертиза действительно докажет, что великий сюрреалист – ее биологический отец, Пилар сможет претендовать на его фамилию и авторские права. Все это гарантирует ей баснословные деньги. Одни только работы живописца, которыми сейчас распоряжается фонд Дали, оцениваются в 350 миллионов евро.