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Тело Сальвадора Дали эксгумируют в Каталонии для установления отцовства

20 июля 2017 11:43
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Новости Испании. Тело Сальвадора Дали эксгумируют в Каталонии для установления отцовства. На таком решении суда настаивает Пилар Абель Мартинес. Женщина утверждает, что у ее матери была тайная связь со всемирно известным художником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тело Сальвадора Дали эксгумируют в Каталонии для установления отцовства-1

Если экспертиза действительно докажет, что великий сюрреалист – ее биологический отец, Пилар сможет претендовать на его фамилию и авторские права. Все это гарантирует ей баснословные деньги. Одни только работы живописца, которыми сейчас распоряжается фонд Дали, оцениваются в 350 миллионов евро.

# Фотофакт # живопись

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