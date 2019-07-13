Видео обстрела здания «112. Украина» в Киеве появилось в сети

Новости Украины. ЧП произошло ночью с 12 на 13 июля. Стреляли из гранатомета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента никто не пострадал, но поврежден фасад здания. Рядом с местом происшествия правоохранители нашли отстреленный тубус.