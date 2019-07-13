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Видео обстрела здания «112. Украина» в Киеве появилось в сети

13 июля 2019 14:16
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Новости Украины. ЧП произошло ночью с 12 на 13 июля. Стреляли из гранатомета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видео обстрела здания «112. Украина» в Киеве появилось в сети-1

В результате инцидента никто не пострадал, но поврежден фасад здания. Рядом с местом происшествия правоохранители нашли отстреленный тубус.

Видео обстрела здания «112. Украина» в Киеве появилось в сети-4

Произошедшее квалифицировали как террористический акт. В городе проводится специальная операция по задержанию злоумышленника.

Видео обстрела здания «112. Украина» в Киеве появилось в сети-7

# Стрельба # Фотофакт

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