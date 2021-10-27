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Вице-премьер Польши предложил увеличить армию из-за угроз со стороны России

27 октября 2021 09:13
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Новости Польши. В Польше решили усилить армию. Речь идет об увеличении численного состава минимум в два раза. Такое предложение озвучил вице-премьер Ярослав Качиньский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вице-премьер Польши предложил увеличить армию из-за угроз со стороны России-1

Идею лидера правящей партии поддержало министерство обороны, теперь дело за парламентом и президентом. Новый законопроект «О защите отечества» предусматривает увеличение военного бюджета. Вице-премьер уверен, что угроза исходит с востока, прежде всего от России.  

Качиньский подчеркнул, что Польша расположена на границе НАТО и ЕС, поэтому должна иметь соответствующую «силу отпугивания» до момента прибытия в страну союзнических войск в случае угрозы.  

# Международная политика # Ярослав Качиньский # Фотофакт

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