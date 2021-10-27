Вице-премьер Польши предложил увеличить армию из-за угроз со стороны России

Новости Польши. В Польше решили усилить армию. Речь идет об увеличении численного состава минимум в два раза. Такое предложение озвучил вице-премьер Ярослав Качиньский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идею лидера правящей партии поддержало министерство обороны, теперь дело за парламентом и президентом. Новый законопроект «О защите отечества» предусматривает увеличение военного бюджета. Вице-премьер уверен, что угроза исходит с востока, прежде всего от России.

Качиньский подчеркнул, что Польша расположена на границе НАТО и ЕС, поэтому должна иметь соответствующую «силу отпугивания» до момента прибытия в страну союзнических войск в случае угрозы.