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В Европе обостряется ситуация с коронавирусом. Какие ограничения вводят страны?

27 октября 2021 07:38
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Ситуация с коронавирусом в Европе становится все напряженнее. Многие страны вынуждены вводить антиковидные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Европе обостряется ситуация с коронавирусом. Какие ограничения вводят страны?-1

Румыния объявила масочный режим. Чтобы войти в кафе или магазин, надо показать санитарный пропуск, а в 10 вечера вообще вводится комендантский час. Надо добавить, что в Румынии один из самых низких в Европе уровень вакцинации. По этому показателю страна занимает предпоследнее место в ЕС. Здесь привито лишь 35 % населения.  

Еще хуже ситуация в Болгарии, где вакцинировано менее 25 %, при этом отмечен резкий рост числа заболевших. Там также становится теперь обязательным санитарный пропуск для посещения мероприятий в закрытых помещениях.  

# Коронавирус # Фотофакт

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