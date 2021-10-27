В Европе обостряется ситуация с коронавирусом. Какие ограничения вводят страны?

Ситуация с коронавирусом в Европе становится все напряженнее. Многие страны вынуждены вводить антиковидные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Румыния объявила масочный режим. Чтобы войти в кафе или магазин, надо показать санитарный пропуск, а в 10 вечера вообще вводится комендантский час. Надо добавить, что в Румынии один из самых низких в Европе уровень вакцинации. По этому показателю страна занимает предпоследнее место в ЕС. Здесь привито лишь 35 % населения.

Еще хуже ситуация в Болгарии, где вакцинировано менее 25 %, при этом отмечен резкий рост числа заболевших. Там также становится теперь обязательным санитарный пропуск для посещения мероприятий в закрытых помещениях.