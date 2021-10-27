Голодать начнут более 22 млн человек. ООН предупредила о гуманитарной катастрофе в Афганистане
ООН предупредила о гуманитарной катастрофе в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя «предупредила» – это не то слово. Скорее это похоже на крик о помощи к мировому сообществу. Согласно отчету всемирной организации стране грозит острая нехватка продовольствия. То есть голодать начнут как минимум 22 миллиона человек. Об этом уже говорили политики разных стран и на разных уровнях. Но как о чем-то будущем. ООН говорит уже о настоящем.
Многие жители Афганистана, прежде всего дети, могут погибнуть уже этой зимой. Кризис в стране возник после того, как к власти пришел «Талибан». Все программы помощи были свернуты, пока мир не определится со своим отношением к новой власти. А пока с голодом уже столкнулись 9 миллионов афганцев. По классификации ООН это четвертая фаза продовольственной безопасности, пятая ведет к массовой гибели.
Это понимают и сами талибы. В качестве компенсации они предлагают людям работать за еду. И желающих хоть отбавляй. ООН сейчас мало чем может помочь. Так называемый план гуманитарного реагирования организации финансируется только на треть. Увеличить поставки продовольствия в Афганистан можно, но это требует денег, и очень больших. По расчетам организации, около 200 миллионов евро в месяц. Где и как найти такую финансовую подпитку – тоже большая проблема. Миру, охваченному разного рода кризисами, пока не до этого.