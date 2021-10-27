Голодать начнут более 22 млн человек. ООН предупредила о гуманитарной катастрофе в Афганистане

ООН предупредила о гуманитарной катастрофе в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя «предупредила» – это не то слово. Скорее это похоже на крик о помощи к мировому сообществу. Согласно отчету всемирной организации стране грозит острая нехватка продовольствия. То есть голодать начнут как минимум 22 миллиона человек. Об этом уже говорили политики разных стран и на разных уровнях. Но как о чем-то будущем. ООН говорит уже о настоящем.

Многие жители Афганистана, прежде всего дети, могут погибнуть уже этой зимой. Кризис в стране возник после того, как к власти пришел «Талибан». Все программы помощи были свернуты, пока мир не определится со своим отношением к новой власти. А пока с голодом уже столкнулись 9 миллионов афганцев. По классификации ООН это четвертая фаза продовольственной безопасности, пятая ведет к массовой гибели.