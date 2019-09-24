Вход в римский Колизей подорожал

С ноября входной билет в древний амфитеатр подорожает на 4 евро, то есть самый дешёвый билет можно будет приобрести за 16 евро.

Кроме того, если сейчас комбинированные билеты действительны в течение двух дней подряд, с ноября путешественники смогут воспользоваться ими лишь в день приобретения. Для детей в возрасте до 18 лет вход останется бесплатным.