Вход в римский Колизей подорожал

Новости Италии. Римские власти подняли цену на посещение самой популярной достопримечательности – Колизея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Римские власти подняли цену на посещение самой популярной достопримечательности – Колизея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С ноября входной билет в древний амфитеатр подорожает на 4 евро, то есть самый дешёвый билет можно будет приобрести за 16 евро.
Кроме того, если сейчас комбинированные билеты действительны в течение двух дней подряд, с ноября путешественники смогут воспользоваться ими лишь в день приобретения. Для детей в возрасте до 18 лет вход останется бесплатным.