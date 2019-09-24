Прямой эфир

Вход в римский Колизей подорожал

24 сентября 2019 10:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Римские власти подняли цену на посещение самой популярной достопримечательности – Колизея,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вход в римский Колизей подорожал-1

С ноября входной билет в древний амфитеатр подорожает на 4 евро, то есть самый дешёвый билет можно будет приобрести за 16 евро.

Вход в римский Колизей подорожал-4

Кроме того, если сейчас комбинированные билеты действительны в течение двух дней подряд, с ноября путешественники смогут воспользоваться ими лишь в день приобретения. Для детей в возрасте до 18 лет вход останется бесплатным.

# Достопримечательности # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Грузовик врезался в пассажирский автобус в Нур-Султане: пострадали более 20 человек
24 сентября 2019 09:59

Грузовик врезался в пассажирский автобус в Нур-Султане: пострадали более 20 человек

Почти 1000 американских военных отправятся в Польшу
24 сентября 2019 09:55

Почти 1000 американских военных отправятся в Польшу

Отменены занятия в школах, не ходит транспорт: массовая забастовка проходит в Греции
24 сентября 2019 09:49

Отменены занятия в школах, не ходит транспорт: массовая забастовка проходит в Греции