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Почти 1000 американских военных отправятся в Польшу

24 сентября 2019 09:55
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Новости Польши. США усиливают военное присутствие в Польше. Лидеры двух государств подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 1000 американских военных отправятся в Польшу-1

В соответствии с документом, на территорию Польши дополнительно отправятся около тысячи американских военных. Также Дональд Трамп и Анджей Дуда обсуждают размещение в стране боевой группы бронетанковой бригады.

Почти 1000 американских военных отправятся в Польшу-4

# политика США # Дональд Трамп # Фотофакт

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