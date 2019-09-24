Почти 1000 американских военных отправятся в Польшу

Новости Польши. США усиливают военное присутствие в Польше. Лидеры двух государств подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с документом, на территорию Польши дополнительно отправятся около тысячи американских военных. Также Дональд Трамп и Анджей Дуда обсуждают размещение в стране боевой группы бронетанковой бригады.