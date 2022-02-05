Ветер скоростью 200 км/ч и сильные ливни. На Мадагаскаре ожидается мощный циклон

Новости Мадагаскара. Мощный циклон движется к Мадагаскару, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благо, готовиться к нему, в частности укреплять крыши, жители начали заранее.

По прогнозам синоптиков, циклон достигнет восточного побережья острова уже вечером 5 февраля. Ожидаются сильные ливни и ветер, порывы которого могут достигать 200 км/час. Такого удара стихии не выдержит чуть ли не половина всех построек на острове.