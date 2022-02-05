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Цены на газ в Молдове повысили задним числом с 1 января. Протестующие предложили топить навозом

05 февраля 2022 15:05
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Новости Молдовы. Протестующие Молдовы предложили топить навозом вместо газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его активисты принесли прямо к парламенту. Энергетический кризис в стране все так же бьет по карманам потребителей.  

Цены на газ в Молдове повысили задним числом с 1 января. Протестующие предложили топить навозом-1

Цены на газ повысили примерно на 200 долларов за 1 000 кубометров. Подорожало и отопление в стране. Интересно, что оба решения вступили в силу задним числом с 1 января. Опротестовать их оппозиция намерена в суде.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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