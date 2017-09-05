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Ветер и град обрушились на запад Украины: повалены деревья, затоплены улицы, обесточены 70 населенных пунктов

05 сентября 2017 10:27
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Новости Украины. Сложные погодные условия сегодня и в Украине. Ливень, шквалистый ветер и град прошлись по западу страны. Льдинами разбиты витрины многих магазинов и стекла в автомобилях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветер и град обрушились на запад Украины: повалены деревья, затоплены улицы, обесточены 70 населенных пунктов-1

Стихия повалила деревья, в реку превратились улицы городка Ровно. В пяти областях обесточенными остаются 70 населенных пунктов. О пострадавших информации нет, а вот деревья стихия успела повалить.

Синоптики говорят, что столь аномальная погода еще продержится пару дней. Правда, с небольшими изменениями – циклон накроет всю страну.

# Ураганы

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