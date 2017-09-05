4,69 секунды: подросток из США установил новый рекорд по сборке кубика Рубика
Новости США. Американский подросток Патрик Понса поставил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика.
15-летний парень справился с головоломкой за 4,69 секунды. Рекорд был установлен 2 сентября на конкурсе в Вирджинии.
Патриу смог опередить предыдущего рекордсмена из Австралии на 0,05 секунды.
На записи, которая запечатлела рекорд американца, видно, что подросток изучал кубик перед решением задачи всего несколько секунд. Головоломка была решена Патриком за 17 ходов.
После подтверждения организаторами результата, подростка поздравили сокурсники и зрители.
Кубик Рубика был изобретен в 1974 году. С тех пор это одна из самых популярных головоломок.
Реально ли собрать кубик Рубика всего за 6-8 секунд, вслепую и даже... одной рукой?! – здесь подробнее.