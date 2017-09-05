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4,69 секунды: подросток из США установил новый рекорд по сборке кубика Рубика

05 сентября 2017 09:54
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Новости США. Американский подросток Патрик Понса поставил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика.

15-летний парень справился с головоломкой за 4,69 секунды. Рекорд был установлен 2 сентября на конкурсе в Вирджинии.

Патриу смог опередить предыдущего рекордсмена из Австралии на 0,05 секунды.

4,69 секунды: подросток из США установил новый рекорд по сборке кубика Рубика-1

На записи, которая запечатлела рекорд американца, видно, что подросток изучал кубик перед решением задачи всего несколько секунд. Головоломка была решена Патриком за 17 ходов.

После подтверждения организаторами результата, подростка поздравили сокурсники и зрители.

4,69 секунды: подросток из США установил новый рекорд по сборке кубика Рубика-4

Кубик Рубика был изобретен в 1974 году. С тех пор это одна из самых популярных головоломок.

Реально ли собрать кубик Рубика всего за 6-8 секунд, вслепую и даже... одной рукой?! – здесь подробнее.

# Кубик Рубика # Фотофакт # Патрик Понса

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