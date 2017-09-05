4,69 секунды: подросток из США установил новый рекорд по сборке кубика Рубика

15-летний парень справился с головоломкой за 4,69 секунды. Рекорд был установлен 2 сентября на конкурсе в Вирджинии.

На записи, которая запечатлела рекорд американца, видно, что подросток изучал кубик перед решением задачи всего несколько секунд. Головоломка была решена Патриком за 17 ходов.

Кубик Рубика был изобретен в 1974 году. С тех пор это одна из самых популярных головоломок.