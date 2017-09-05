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Франция по итогам года на военные нужды потратит почти 33 млрд евро

05 сентября 2017 09:46
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Новости Франции. Франция увеличивает расходы на оборону. По итогам года пятая республика на военные нужды потратит почти 33 миллиарда евро. Основной причиной в правительстве называют неспокойную обстановку в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция по итогам года на военные нужды потратит почти 33 млрд евро-1

Только за последние месяцы милитаристы из Парижа раздули кошелек на 600 миллионов. Казалось бы, обычная история, но ключевое предвыборное обещание президента Макрона – оздоровить экономику, как раз сократив расходы на военпром. Уже очевидно: политик, чей рейтинг ниже некуда, обещание не выполнил, чем готовы воспользоваться националисты и те, кто все еще грезит о «Фрексите» – выходе из ЕС.

# Армия

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