Франция по итогам года на военные нужды потратит почти 33 млрд евро

Новости Франции. Франция увеличивает расходы на оборону. По итогам года пятая республика на военные нужды потратит почти 33 миллиарда евро. Основной причиной в правительстве называют неспокойную обстановку в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за последние месяцы милитаристы из Парижа раздули кошелек на 600 миллионов. Казалось бы, обычная история, но ключевое предвыборное обещание президента Макрона – оздоровить экономику, как раз сократив расходы на военпром. Уже очевидно: политик, чей рейтинг ниже некуда, обещание не выполнил, чем готовы воспользоваться националисты и те, кто все еще грезит о «Фрексите» – выходе из ЕС.