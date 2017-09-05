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Ученик открыл стрельбу в школе в Подмосковье

05 сентября 2017 10:10
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Новости России. В подмосковной Ивантеевке школьник открыл стрельбу в учебном заведении.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подросток был задержан. Он принес в учебное заведение пневматическое оружие и дымовые шашки.

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В результате инцидента никто не погиб.

Есть пострадавшие – один учитель и трое учеников. Школьники получили травмы из-за того, что прыгали из окон.

Ученики и учителя покинули помещение школы. 

# Стрельба

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