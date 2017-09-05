Ученик открыл стрельбу в школе в Подмосковье

Новости России. В подмосковной Ивантеевке школьник открыл стрельбу в учебном заведении.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подросток был задержан. Он принес в учебное заведение пневматическое оружие и дымовые шашки.

Увидели, как наша параллель прыгает из окон: кто говорят очевидцы

В результате инцидента никто не погиб.

Есть пострадавшие – один учитель и трое учеников. Школьники получили травмы из-за того, что прыгали из окон.

Ученики и учителя покинули помещение школы.