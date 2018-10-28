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Вертолёт владельца английского ФК «Лестер Сити» разбился после матча около стадиона

28 октября 2018 13:50
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Новости Великобритании. Вертолет владельца английского футбольного клуба «Лестер Сити» разбился практически сразу после взлета с поля стадиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вертолёт владельца английского ФК «Лестер Сити» разбился после матча около стадиона-1

Вертолёт владельца английского ФК «Лестер Сити» разбился после матча около стадиона-3

Крушение произошло недалеко от стадиона команды в британском Лестере сразу после матча с командой «Вест Хэм Юнайтед». Спасателям потребовалось 20 минут, чтобы потушить огонь на месте падения вертолета.

Как известно, на борту находились тайский бизнесмен, его дочь и еще 3 человека. Информации о выживших не поступало.

Вертолёт владельца английского ФК «Лестер Сити» разбился после матча около стадиона-6

# Крушение # Фотофакт

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