Вертолёт владельца английского ФК «Лестер Сити» разбился после матча около стадиона

Новости Великобритании. Вертолет владельца английского футбольного клуба «Лестер Сити» разбился практически сразу после взлета с поля стадиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение произошло недалеко от стадиона команды в британском Лестере сразу после матча с командой «Вест Хэм Юнайтед». Спасателям потребовалось 20 минут, чтобы потушить огонь на месте падения вертолета.

Как известно, на борту находились тайский бизнесмен, его дочь и еще 3 человека. Информации о выживших не поступало.